Верховная Рада рассматривает законы о рынке земли: подробности заседания

Верховная Рада Украины сегодня, 13 ноября, начала рассматривать законы о рынке земли.

В Раде зарегистрировались 266 народных депутатов, спикер парламента Дмитрий Разумков открыл заседание.

После открытия заседания Рады нардепы обсуждали, стоит ли выносить на голосование данный вопрос. Большинство фракций в Раде выступали за то, чтобы отложить рассмотрение вопроса. После обсуждения спикер Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании и собрал у себя лидеров фракций.

После встречи Разумкова с лидерами фракций Рада продолжила заседание, оппозиционные фракции пытались сорвать рассмотрение земельных законопроектов и блокировали доступ выступающих к трибуне.

На данный момент Рада рассматривает земельные законопроекты.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков продлил утреннее заседание Верховной Рады до 15:00.

"Ставлю на голосование предложение продолжить нашу работу до 15:00. Решение принято", - заявил Разумков.

229 голосов за продление работы Рады отдала фракция "Слуга народа".

Во время выступлений представителей фракций против законопроекта о рынке земли выступили "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". Таким образом, рассмотрение законопроекта поддерживает только фракция "Слуга народа".

Отметим, Верховная рада планировала рассмотреть законопроекты о рынке земли 12 ноября, однако позднее стало известно, что голосование перенесли.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что проект закона о снятии запрета на продажу сельскохозяйственных земель будет обсуждаться на заседании фракции в среду, 13 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении объявил о проведении референдума по вопросу земельной реформы. По словам президента, иностранные компании смогут получить право приобретать землю, только если на это будет согласие на всеукраинском референдуме. А согласно поправкам в законопроект, которые будут внесены между первым и вторым чтением, покупать и продавать землю смогут только украинские граждане и компании.