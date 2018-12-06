Верховная Рада рассмотрит прекращение действия Договора о Дружбе с РФ

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Парламент планирует рассмотрение законопроекта о ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о продлении до 1 августа срока действия соглашения между странами о Международной миссии защиты расследования причин катастрофы самолета рейса МН-17.

Кроме того, будет рассматриваться вопрос о внесении изменений в соглашение между Литвой, Польшей и Украиной о создании совместной воинской части.

Также сегодня депутаты рассмотрят блок вопросов нацбезопасности и обороны, среди которых законопроект о прилегающей зоне Украины и противоминной деятельности.

Среди вопросов, которые предлагается включить в повестку дня и принять решения по ним, в частности, законопроект об адвокатуре и адвокатской деятельности, а также проект закона, касающийся защиты информационного пространства.