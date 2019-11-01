Верховная Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение и ввела инструмент гражданской конфискации необоснованных активов чиновников.

За законопроект №1031 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на функции государства или местного самоуправления, и наказания за обретение таких активов в четверг во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов.

Как отметила представлявшая законопроект ко второму чтению на пленарном заседании руководитель комитета по вопросам антикоррупционной политики - Анастасия Красносильская ("Слуга народа"), предлагается установить ответственность за незаконное обогащение в случае, если приобретённые чиновником активы более чем на 6,5 млн грн превышают его законные доходы.

"Механизм так называемой гражданской конфискации предлагается применять, если сомнительные доходы чиновника стоят больше, чем его законные доходы, начиная с 1 млн грн", - рассказала Красносильская.

Она отметила, что "эти два механизма будем работать вместе и соответственно за более большие кражи будет уголовная ответственность, за меньшие - гражданская конфискация".

Красносильская отметила, что механизм гражданской конфискации предусматривает решение суда, а доказательства, которые будет рассматривать суд должна собирать прокуратура.

Законопроект дополняет Уголовный кодекс статьей 368-5 "незаконное обогащение", которая предусматривает, что обретение чиновником активов, стоимость которых более чем на 6,5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы будут карать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

11 сентября Верховная Рада приняла за основу данный законопроект.

Его принятие является одним из условий продолжения программы сотрудничества Украины с МВФ.