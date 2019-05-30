Верховный Суд отказался открывать дело из-за назначения главой АП Богдана

Верховный Суд Украины отказался открывать производство из-за назначения президентом Украины Владимиром Зеленским Андрея Богдана главой своей администрации.

Как сообщает пресс-служба Верховного Суда, определении от 29 мая 2019 по делу № 9901/284/19 иск к Владимиру Зеленскому Верховный Суд расценил как необоснованный.

Указано, что поскольку истец не является участником (субъектом) правоотношений по назначению Богдана главой Администрации президента Украины, то такой указ не порождает для истца права на защиту, то есть права на обращение с этим иском.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Богдан занимал "люстрационную" должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в период с 25 октября 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также во время "Революции достоинства" и уволился по собственному желанию.

Должность главы Администрации президента Украины предусмотрена п.5 ч.1 ст.2 закона Украины "Об очищении власти" как должность, по которой осуществляются люстрационные мероприятия.

Сам Богдан считает, что не попадает под люстрацию, потому что после принятия закона должность главы администрации президента и его заместителей была выведена из государственной службы. Он считает, что так как он не является государственным служащим, закон о люстрации на него не распространяется.

24 мая в Кассационный административный суд Верховного Суда поступило два исковых заявления о незаконности назначения Андрея Богдана главой АП. Одно заявление подала общественная организация "Общественный люстрационный комитет", другое - физическое лицо. Делам присвоены номера 9901/283/19 и 9901/284/19.