 

Верховный Суд отменил протокол ЦИК о результатах выборов в 198-м округе

26 августа 2019 г. 10:33
Источник: Левый берег
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Верховный Суд отменил протокол Центризбиркома от 21 августа о результатах выборов в округе №198 в Черкасской области, согласно которому победу на нем одержал самовыдвиженец Сергей Рудык.

Решение было принято 24 августа по иску кандидата в депутаты от "Слуги народа" Натальи Дьяченко.

В нем говорится, что протокол ЦИК признан противоправным и отменяется.

Суд также обязал ЦИК продолжить действия по установлению результатов выборов в округе.

Напомним, что согласно официальным результатам, Рудык победил на округе №198 с отрывом от Дьяченко в тысячу голосов.

 

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