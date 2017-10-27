Вертолетная площадка Януковича оказалась не подконтрольной государству

Конгрессно-выставочный центр "Парковый" вместе с вертолетной площадкой в центре Киева пока не перешел под контроль государства, хотя соответствующее решение суда было вынесено три месяца назад.

Об этом говорится в сюжете программы "Схемы".

По данным реестра прав на недвижимое имущество, здание "Паркового" находится в собственности частной фирмы "Амадеус Ко". Здание под арестом с 2015 года - это значит, что с тех пор владелец не имел возможности его продать, но мог им пользоваться.

Летом 2017 апелляционный суд Киева запретил "Амадеус Ко" не только отчуждать, но и пользоваться и распоряжаться имуществом комплекса. Несмотря на это, в компании признают: "Амадеус Ко" до сих пор продолжает собирать деньги с арендаторов и платит охранникам и уборщикам. Право оперативного управления для организации охраны, ответственного хранения, проведения текущих ремонтов, обслуживания и поддержания имущества в надлежащем состоянии суд передал госпредприятию "Финансирование инфраструктурных проектов".

Однако государственное предприятие так и не начало управлять имуществом "Амадеус".

"Мы еще не были на этом объекте. Насколько там сложная процедура передачи, мы не понимаем. Пока мы принимали его как вещественное доказательство, согласно протоколу прокуратуры города Киева. Поскольку мы должны осуществлять какие-то управленческие функции, разграничивать бухгалтерию и т.д., мы дважды уже обратились в прокуратуру с просьбой обеспечить нам доступ к объекту. Я так понимаю, прокуратура должна также обратиться в суд, получить соответствующие решение, чтобы можно было уже зайти", - сообщил руководитель ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" Руслан Серобаба.