Вето на закон о кастрации педофилов: Зеленский объяснил возврат закона парламенту

Президент Владимир Зеленский не подписал закон о принудительной химической кастрации для педофилов и объяснил это тем, что этот закон противоречит нескольким законам Украины и Конституции. Об этом говорится в предложениях президента к закону, опубликованных на сайте Верховной Рады.

Президент вернул парламенту закон, ведь он не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации.

"При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, которые совершили упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может иметь следствием ухудшение состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Значит, будет иметь место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины (часть первая статьи 27)", – говорится в документе.

Что касается создания публичного реестра лиц, осужденных за изнасилование или сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, то Зеленский утверждает, что законом "О защите персональных данных" запрещается обработка персональных данных.

"Отсутствие в законе, который поступил на подпись, определения состава и содержания персональных данных, которые подлежат обнародованию, может иметь следствием вмешательство в частную жизнь лица, которое отбыло наказание, затруднит его социальную адаптацию", – отмечает Зеленский.

Напомним, во время внеочередного заседания Верховной Рады Украины 11 июля нардепы поддержали законопроект № 6449, который предусматривает принудительную химическую кастрацию педофилов. Законопроект поддержали 247 депутатов, один воздержался и 65 не голосовали. Законопроектом предлагается усилить ответственность за изнасилование и развращение несовершеннолетних лиц путем внесения изменений в Уголовный кодекс Украины. Так, статьей 152 предложено ужесточить наказание с применением принудительной химической кастрации. Также в документе говорится о создании публичного реестра лиц, которые были осуждены к лишению свободы за изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное относительно несовершеннолетней или несовершеннолетнего, половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, развращение несовершеннолетних.

