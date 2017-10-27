Вице-премьера Австралии уволили за двойное гражданство

Высший суд Австралии постановил, что назначение на должность вице-премьера Барнаби Джойса (Barnaby Joyce) и четырех других политиков было неправомерным из-за наличия у них двойного гражданства.

По информации ВВС, кроме австралийского гражданства, Джойс имеет паспорт Новой Зеландии.

"Я уважаю решение суда, - заявил Барнаби Джойс сразу после приговора. - Мы живем в изумительной демократии, со всеми проверками и противовесами, они предоставили нам все свободы, которые мы видим. Я благодарю суд за его решение".

Конституция Австралии запрещает избрание на государственные должности людей с двойным гражданством.

Напомним, ранее в октябре в Австралии начался суд по делу о двойном гражданстве парламентариев. Тогда заявляли, что фраза "является субъектом или гражданином... иностранного государства", прописанная в Конституции Австралии, должна рассматриваться только в отношении лица, которое добровольно приобрело или сохранило этот статус, в то время как законодатели, имевшие два гражданства, получили его просто по праву рождения.