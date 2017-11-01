Видеофиксация, нарушения прав человека, штат прокуратуры. В Харькове прошло выездное заседание комитета ВР

На выездном заседании комитета Верховной Рады, которое прошло сегодня в Харькове, на повестке дня были два главных вопроса. Первое - состоянии правопорядка на территории Харьковской области, выполнение правоохранительными органами и органами исполнительной власти требований Конституции и законов Украины, проблемы и пути решения. Обсуждали также существующие проблемы нарушений прав человека, приводили конкретные примеры в судах, полиции и в местах отбывания наказания.

Валерия Лутковська, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Ні для кого не секрет, що мобільні телефони були й будуть у пенітенціарній системі. Що зробив парламент, уже добре, це те що це було легалізовано. Далі питання стосовно належного виконання того, що вирішив парламент. І якщо на сьогоднішній день система не може належним чином виконати закон, то це не проблема закону – це проблема системи

Второй вопрос - проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О прокуратуре». Со стороны прокуратуры выдвигались предложения об изменениях, которые бы позволили ведомству работать более эффективно.



Данильченко Юрий, прокурор Харьковской области

Отже пропоную: надати право генеральному прокурору самостіно визначати штатну чисельність структури та кількість посад в межах бюджетного фінансування, зменшити строк проходження підготовки кандидатів на посаду прокурора з одного року на шість місяців, додатково визначити орган, що здійснює дисциплінарне провадження, змінити наявність системи регіональних прокуратур та надати генпрокурору право самостійно визначати структуру в рамках затвердженого бюджетного фінансування

Вспомнили и о резонансном ДТП на Сумской с шестью погибшими и о проблеме видеофиксации на дорогах.

Андрей Кожемякин, председатель Комитета Верховной Рады Украины

Зараз всі знов почали кивати на парламент, та комітет і парламент два роки тому прийняв закон зміни на КУоАП щодо фото фіксації, давайте зробимо. Але МВС і поліція не робить цього чому? Нема можливості визначитись, який радар кращий і можна його сертифікувати чи ні. А щоб сертифікувати, треба подивитися стандарти, а стандарти повинен затрвердити кабмін. А кабмін не затвердив от і все, і крапка.

По результатам работы выездного заседания законопроект о внесении изменений в закон о прокуратуре рекомендовано для принятия.