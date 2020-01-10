Визит Путина в аннексированный Крым: МИД Украины направил России ноту протеста

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста МИД РФ из-за очередного несанкционированного визита президента России Владимира Путина в аннексированный Крым, говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства. МИД подчеркнул, что Крымский полуостров – это неотъемлемая часть Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом президента Российской Федерации Владимира Путина на временно оккупированную Российской Федерацией часть территории Украины – Автономную Республику Крым и город Севастополь", - говорится в заявлении.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины, и "никакие поездки российских чиновников не изменят их статус, закрепленный в Конституции Украины и признанный международным сообществом".

Министерство иностранных дел заявило, что милитаризация аннексированного Крыма является серьезной угрозой европейской безопасности.

"В связи с незаконным визитом В.Путина в АР Крым и г. Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передано ноту протеста", - добавили в МИД.

9 января президент РФ Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море вблизи оккупированного Крыма.

В Черном море провели совместное учение Черноморского и Северного флотов с ракетными стрельбами, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях задействовали более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 летательных аппаратов ВКС России.