Вконтакте закрыл свой офис в Украине

17 июня 2017 г. 12:45
Источник: Новое Время
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Офис российской соцсети Вконтакте закрыли, заявил пресс-секретарь украинского офиса Влад Леготкин.

"Юридическое лицо в Украине под санкциями, поэтому офис закрыт", - сказал он в комментарии Укринформ.

Леготкин объяснил такое решение недавними санкциями официального Киева в отношении российских ресурсов.

Отметим, по данным Ain.ua, штат украинского подразделения насчитывал восемь сотрудников. В Украине он открылся в 2012 году.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

В списке санкций 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний.

Также санкции коснулись социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, а также сервисов Mail.ru.

Украинские мобильные операторы уже заблокировали доступ к российским соцсетям и сервисам.

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