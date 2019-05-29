Владимир Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте

29 мая 2019 г. 15:18
Источник: УНИАН
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Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона об особой процедуре отстранения президента от власти.

Об этом на брифинге сообщил представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

"Президент Зеленский, как и обещал в предвыборной кампании, сегодня передал в Верховную Раду проект закона Украины об особой процедуре отстранения президента от должности (импичмент). Обещание, которое было дано, оно выполнено", - заявил он.

По словам Стефанчука, вместе с этим законопроектом в парламент в очередной раз направлено обращение президента о том, чтобы ВР не забыла о законопроекте об отмене депутатской неприкосновенности.

"И это было бы честно, если бы вместе мы эти два проекта провели с тем, чтобы и президент имел свою процедуру отстранения его с поста, и Верховная Рада получила", - сказал Стефанчук.

 

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