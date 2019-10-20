Власти Испании отказались от переговоров с Каталонией, в Барселоне продолжаются протесты

Правительство Испании отклонило предложение о переговорах, выдвинутое сепаратистами Каталонии, которые с середины октября продолжают акции протеста. Об этом сообщает DW.
По словам и.о. главы испанского правительства Педро Санчеса, сперва глава Каталонии Ким Торра должен осудить беспорядки, приведшие к десяткам раненых.
При этом Торра подчеркнул, что протесты не отражают мирный характер сепаратистского движения.
Мэр Барселоны Ада Колау призвала жителей к спокойствию.
"Подобное не может продолжаться. Барселона этого не заслуживает", - подчеркнула она.
Напомним, протесты в Каталонии начались после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с референдумом 2017 года о независимости, который власти страны признали незаконным.
В понедельник несколько тысяч демонстрантов блокировали второй по важности международный транспортный аэропорт Испании Эль-Прат.
На следующий день протесты продолжились и переросли в столкновения с правоохранителями.