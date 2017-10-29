Власти КНДР провели массовые тренировочные эвакуации населения

29 октября 2017 г. 14:20
Источник: Интерфакс - Украина
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Власти КНДР на протяжении последней недели проводили учебные эвакуации населения в разных районах страны, сообщает американский портал NK News со ссылкой на свои источники

По его данным, тренировки проводились в небольших городах, причем особенно интенсивно - на восточном побережье. Однако Пхеньян эти учения не затронули.

Кроме того, проводилось полное затемнение населенных пунктов с целью отработать навыки дезориентации потенциального противника.

Неназванный источник также сообщил NK News, что в последний раз подобные учения в КНДР проводились в 2003 году.

Эти сообщения появились на фоне визита главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Южную Корею. В ходе визита Дж.Мэттис заявил, что США никогда не признают КНДР ядерной державой, рассказал, что Вашингтон рассматривает несколько вариантов военного разрешения северокорейской проблемы, и пообещал, что любое нападение со стороны КНДР получит мощный отпор.

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