Во Франции проходит второй тур парламентских выборов

Во Франции в воскресенье начался второй тур парламентских выборов. Президент Эммануэль Макрон, чья партия "Вперед, республика!" лидировала в первом туре, рассчитывает упрочить свои позиции в парламенте и создать базу для проведения реформ.

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Ожидается, что соратники Макрона одержат победу и завоюют большинство мест в национальном собрании Франции.

После второго тура партия Макрона и союзное ей "Демократической движение" могут, по оценкам экспертов, занять 445 из 577 мест в нижней палате парламента.

Выборы в национальную ассамблею проводятся в два тура. 18 июня голосуют избиратели в тех округах, где кандидаты в первом туре не набрали более 50% голосов.

Напомним, в первом туре 11 июня партия Макрона и "Демократической движение" вместе собрали 32,3% голосов. Второе место заняла правоцентристская партия "Республиканцы" экс-президента Николя Саркози с результатом в 15,77%. Крайнеправый "Национальный фронт" Марин Ле Пен получил 13,2% голосов. Социалистическая партия предшественника Макрона Франсуа Олланда, потерявшая статус правящей, а также их союзники получили всего 9,5%.

Явка в первом туре была самой низкой за все время существования Пятой республики (с 1958 года).