Во время инаугурации Зеленского президентское удостоверение упало на пол (видео)

20 мая 2019 г. 14:38
Источник: ТСН.ua
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Момент падения удостоверения президента во время инаугурации Владимира Зеленского попал на видео – его можно увидеть в трансляции канала "Рада".

Когда Зеленский получил удостоверение президента Украины, то, по протоколу, положил его на подушечку, которую держал солдат. Тот отошел на несколько шагов, а когда стал на новой позиции, удостоверение соскользнуло на пол.

Поднял его и положил на место один из народных депутатов. Кто именно – камеры не зафиксировали.

Как сообщалось ранее, курьезы и неожиданности на инаугурациях украинских президентов случались и ранее.

Так, во время инаугурации президента Петра Порошенко солдату почетного караула  стало плохо, и он едва не упал под ноги президенту, когда тот заходил в Верховную Раду.

Во вступления в должность Виктора Януковича перед ним закрылись двери парламента, однако солдаты почетного караула не дали им снова захлопнуться перед новым президентом.

Третий президент Украины Виктор Ющенко во время инаугурации после произнесения речи выпустил в небо белых голубей, но один из них не мог взлететь, а остальные спрятались под крышей здания.

 

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