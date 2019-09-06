Во время задержания Цемаха погиб разведчик – СМИ

В ходе операции по задержанию экс-наемника РФ Владимира Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный.

Об этом написала журналистка Цензор.НЕТ Виолетта Киртока на своей странице в Фейсбук.

"Только что я узнала, кто погиб при взятии Цемаха, которого вчера отпустили. Это человек, чей голос бережет мой телефон, чьи фотографии я делала, кого я видела радостным и взволнованным. Это Александр Колодяжный, Кол. Народный Герой Украины. Как я надеялась, что он выживет, несмотря на тяжелые ранения, полученные во время важной военной операции", - сообщила она.

"Пять лет назад эта война стала моим личным делом. Сегодня добавился еще один аргумент. Я хочу, чтобы пленные вернулись назад. Но я также хочу, чтобы гибель Кола и тяжелое ранение другого воина были не напрасны. Война продолжается ... Моя личная так точно. Извини, Саша. Никогда не забуду твою нежную детскую улыбку после награждения. Ты настоящий Герой. Народный!", - резюмировала Киртока.

Напомним, 5 сентября апелляционный суд Киева отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

Напомним, в конце июня Служба безопасности задержала бывшего начальника ПВО бригады наемников РФ Цемаха. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.