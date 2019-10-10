 

Военная операция Турции в Сирии: МИД Украины выразил свою позицию

10 октября 2019 г. 18:30
Источник: ТСН.ua
23 просмотра

Украина следит за началом военной операции вооруженными силами Турции на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщила пресс служба Министерства иностранных дел Украины. 

У ведомстве отмечают, что одной из причин длительного конфликта позиция стран, которые поддерживают режим Башара Асада и блокируют соответствующие решения Совета Безопасности ООН. 

"Мы ожидаем, что СБ ООН и ее члены, с участием всех заинтересованных сторон, в том числе Турции, рассмотрят этот вопрос на анонсированном сегодня заседании и примут решения, которые позволят решать проблемы безопасности и гуманитарного характера в международно-правовом поле", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 октября сообщалось, что лидеры США, Еврокомиссии и НАТО призвали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана остановить военную операцию на северо-востоке Сирии в районе, контролируемом курды.

Ранее, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что началась давно запланированная военная операция на северо-востоке Сирии в районе, который сейчас контролируют курды. Этот шаг стал следствием того, что президент США Дональд Трамп на выходных сообщил, что американские войска будут выведены из района и на этот раз не защищать курдов. Представители возглавляемых курдами Сирийских демократических сил уже заявили о том, что турецкие военные самолеты начали атаковать регион, создавая "огромную панику" среди людей.

Турция заявляет, что стремится создать безопасную зону глубиной 32 км в приграничном регионе, чтобы обезопасить страну от угрозы, которую, по ее словам, представляют курдские террористические группы.

Как известно, Турция объявила о финальный этап подготовки масштабной военной операции на северо-востоке Сирии против курдских отрядов народной самообороны (YPG), которые долгое время были под защитой США. В Вашингтоне заявили, что отведут свои войска и на этот раз не станут на защиту "курдов".

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.