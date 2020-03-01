Военная операция в Сирии: Турция сбила два самолета Асада российского производства - СМИ (видео)

Два самолета "Су-24", принадлежащие режиму Башара аль-Асада, сбили турецкие беспилотники. Самолеты сирийского режима сбили, когда они пытались атаковать турецкую сторону, сообщили в агентстве Anadolu со ссылкой на Министерство обороны Турции.

"Система воздушной обороны, которая убрала 3 установки ПВО сил Асада, была уничтожена. 2 самолета СУ-24, принадлежащие режима, были сброшены", - сообщили в агентстве.

Как доказательства предоставили Anadolu видео плохого качества якобы сбитого в воздухе самолета, которое стали публиковать многие СМИ и паблики.

Однако российское агентство ТАСС сообщило, что министр обороны России отрицает, что сбитые самолеты были российскими.

По его словам, опубликованное в сети видео якобы сбития Су-24 было фейковым, а российские самолеты "работают в обычном режиме".

Ранее сообщалось, что российская авиация бомбила очищенный от боевиков город на севере Сирии. Российские самолеты взлетели с авиабазы "Хмеймим" в 1:30 по местному времени. Авиабомбы разорвались в трех районах города, в частности вблизи мечетей Шейха Души и Улу-Джами.

Накануне в городе произошли вооруженные столкновения между сирийской оппозицией и войсками диктатора Башара Асада, которого поддерживает военный контингент РФ в Сирии