Военное положение - армия получит больше 200 единиц техники

13 декабря 2018 г. 9:05
Источник: УНИАН
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До конца военного положения украинские войска могут получить более 200 единиц техники. 

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил глава Минобороны Украины Степан Полторак.

Военное положение вводится в стране по двум основным причинам. Первая - агрессия против Украины. Вторая - когда есть угроза открытой агрессии, отметил он.

"Благодаря мерам, предусмотренным военным положением, за две недели в войска пришло более 100 единиц техники. До конца военного положения мы планируем получить более 200 единиц техники", - добавил он. 

Напомним, по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе. Военное положение может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины. 

 

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