Военного решения нет. Катар ответил отказом на давление арабских стран

Министр иностранных дел Катара Мохаммед бин Абдурахман аль-Тани озвучил позицию страны в ответ на давление группы арабских стран: Доха отказывается изменять свою внешнюю политику.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы не готовы сдаться и никогда не будем готовы уступить в независимости нашей внешней политики", - сказал глава внешнеполитического ведомства Катара.

Он подчеркнул, что военного решения сложившейся ситуации нет.

"Военного решения этой проблемы не может быть никогда", - заявил он.

В Катаре считают, что кризис грозит стабильности всего региона.

"Нас изолировали, потому что мы успешны и прогрессивны. Мы являемся платформой для мира, а не терроризма ... Этот спор угрожает стабильности всего региона", - отметил аль-Тани.

Ранее Министерство внутренних дел Катара обнародовало предварительный отчет о расследовании хакерской атаки на информагентство QNA, которое стало одной из причин дипломатического конфликта.

Напомним, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Йемен, Ливия, Мальдивские острова, Мавритания и Коморские острова расторгли отношения с Катаром и закрыли свое воздушное пространство для катарских авиалиний. Иордания ограничила свое дипломатическое присутствие в Катаре. Полуостровное государство обвиняют в финансировании террористических группировок.

Президент США Дональд Трамп поддержал обвинения против Катара.

Доха категорически отрицает обвинения. Это наиболее серьезный раскол между арабскими государствами за десятилетия.