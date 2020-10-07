Война за Нагорный Карабах: Россия заявила о поддержке Армении

На фоне продолжающегося в Нагорном Карабахе конфликта Россия выразила готовность исполнить свои "союзнические обязательства" перед Арменией. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин предупредил 7 октября в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

"Никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает", – сказал он.

Подтвердив, что он находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Путин назвал происходящее в Карабахе "трагедией".

"Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. Мы надеемся, что в ближайшее время этот конфликт будет прекращен", – заявил Путин.

Напомним, ранее армянский премьер Пашинян допустил возможность обсуждения с Кремлем вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия может ввести своих миротворцев, но только с согласия Азербайджана и Армении.