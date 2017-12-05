Возле дома Саакашвили мужчина угрожал самосожжением

05 декабря 2017 г. 11:42
Источник: Новое Время
2 просмотра

В Киеве под зданием экс-президента Грузии Саакашвили мужчина угрожал совершить акт самосожжения.

Как сообщает Украинская правда, мужчина назвал себя Иваном Украинцем.

Мужчина залез на газовую трубу на доме и начал оттуда бросал петарды. А потом сказал, что у него есть бензин и он всех сожжет.

Он достал 2-литровую бутылку бензина и стал поливать себя и правоохранителей, стоявших под домом.

К нему залезли двое полицейских  и сняли с дома.

"Меня достал этот беспредел. Хотел всех сжечь. Хотел с собой на тот свет забрать несколько мусоров", - прокомментировал свои действия мужчина.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.