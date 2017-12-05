Возле дома Саакашвили мужчина угрожал самосожжением

В Киеве под зданием экс-президента Грузии Саакашвили мужчина угрожал совершить акт самосожжения.

Как сообщает Украинская правда, мужчина назвал себя Иваном Украинцем.

Мужчина залез на газовую трубу на доме и начал оттуда бросал петарды. А потом сказал, что у него есть бензин и он всех сожжет.

Он достал 2-литровую бутылку бензина и стал поливать себя и правоохранителей, стоявших под домом.

К нему залезли двое полицейских и сняли с дома.

"Меня достал этот беспредел. Хотел всех сжечь. Хотел с собой на тот свет забрать несколько мусоров", - прокомментировал свои действия мужчина.