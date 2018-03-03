Возле Верховной Рады произошли столкновения, есть пострадавшие

03 марта 2018 г. 14:05
Источник: ТСН.ua
187 просмотров

В результате столкновений между митингующими и правоохранителями в палаточном городке возле Верховной Рады пострадали около 20 человек.

Об этом заявили представители Красного Креста, которые оказывали пострадавшим помощь.

"Их было около двух десятков. Были черепно-мозговые травмы, были залитые газом глаза. У мужчины был ожог на руке", - сказал медик.

По словам представителя Красного креста, тяжелых травм у людей не было, также мужчина подтвердил, что среди пострадавших, которым они оказывали помощь, были и двое правоохранителей.

"Всем, кому нужна была срочная помощь, мы оказывали ее и передавали их уже в "скорые", а также уже отвозили их в больницу или куда было нужно", - добавил медик.

Напомним, утром 3 марта правоохранители проводят следственные действия возле парламента по решению суда в рамках уголовных производств.

Одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьского дворца), другое – из-за столкновений 27 февраля.

В полиции отметили, что жители палаточного городка оказали сопротивление, поэтому полицейским пришлось задержать их.

В результате столкновений под Верховной Радой пострадали шестеро митингующих и четверо работников Нацполиции.

Впоследствии стало известно, что на территории палаточного городка правоохранители изъяли гранаты РГД-5, коктейли Молотова и дымовые мины.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.