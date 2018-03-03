Возле Верховной Рады произошли столкновения, есть пострадавшие

В результате столкновений между митингующими и правоохранителями в палаточном городке возле Верховной Рады пострадали около 20 человек.

Об этом заявили представители Красного Креста, которые оказывали пострадавшим помощь.

"Их было около двух десятков. Были черепно-мозговые травмы, были залитые газом глаза. У мужчины был ожог на руке", - сказал медик.

По словам представителя Красного креста, тяжелых травм у людей не было, также мужчина подтвердил, что среди пострадавших, которым они оказывали помощь, были и двое правоохранителей.

"Всем, кому нужна была срочная помощь, мы оказывали ее и передавали их уже в "скорые", а также уже отвозили их в больницу или куда было нужно", - добавил медик.

Напомним, утром 3 марта правоохранители проводят следственные действия возле парламента по решению суда в рамках уголовных производств.

Одно из них открыто по факту попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьского дворца), другое – из-за столкновений 27 февраля.

В полиции отметили, что жители палаточного городка оказали сопротивление, поэтому полицейским пришлось задержать их.

В результате столкновений под Верховной Радой пострадали шестеро митингующих и четверо работников Нацполиции.

Впоследствии стало известно, что на территории палаточного городка правоохранители изъяли гранаты РГД-5, коктейли Молотова и дымовые мины.