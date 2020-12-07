Возможная госизмена Дубинского и Деркача: суд обязал Венедиктову открыть дела

Печерский райсуд Киева обязал генпрокурора Ирину Венедиктову открыть уголовные производства по возможной госизмене народными депутатами Александром Дубинским ( "Слуга народа") и Андреем Деркачем (внефракционный). Об этом сообщили в "Центре противодействия коррупции", по чьей жалобе суд и вынес соответствующее решение.

"В октябре ЦПК обратился в Офис Генерального прокурора с заявлениями о преступлении депутатов Деркача и Дубинского. Во время совместной пресс-конференции они безосновательно заявили о необходимости расследования якобы коррупции тогда еще кандидата, а ныне избранного президента США Джо Байдена. Они также инициировали создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде. Учитывая стратегические отношения Украины и Штатов, такие действия можно расценивать как государственную измену", - отметили в ЦПК.

Согласно действующему законодательству, инициировать дела в отношении народных депутатов вправе только генпрокурор, однако Венедиктова отказалась начинать производство в отношении Дубинского и Деркача. Тогда в ОГП заявили о том, что "Центр противодействия коррупции" якобы "не предоставил фактических данных о совершении преступления".

В свою очередь ЦПК обжаловало в суде бездействие генерального прокурора и обратилось по этому вопросу в Печерский районный суд. Судьи удовлетворили иск ЦПК. Кроме того, суд обязал Венедиктову открыть инициированную "Центром противодействия коррупции" дело о вероятной лжи в декларации, отмывании средств и уклонения от уплаты налогов Дубинского.

"То, что Венедиктова не открыла производство, еще раз доказывает ее ангажированность и необъективность. А также то, что снятие депутатской неприкосновенности было фактически фейковой, ведь все сосредоточено в руках Генпрокурора, которая сейчас, к сожалению, руководствуется не требованиями законодательства, а лишь выборочной политической целесообразностью. Но есть решение суда. Теперь Венедиктова обязана возбудить производство, поскольку невыполнение решения суда является преступлением", - отметил юрист ЦПК Денис Свириденко.