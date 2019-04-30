Впервые за 200 лет император Японии отрекся от престола

Император Японии Акихито объявил о своем уходе на покой и выразил благодарность народу страны за то, что тот более 30 лет поддерживал его и признавал в качестве символа страны.

85-летний монарх заявил об этом в своем обращении к нации в ходе транслировавшейся по национальным телеканалам церемонии по случаю его отречения от престола, сообщает ТАСС во вторник, 30 апреля.

Церемония отречения состоялась в Сосновом зале императорского дворца.

В ней приняли участие порядка 300 человек: в том числе императрица Митико и члены императорской семьи, премьер-министр Синдзо Абэ и члены кабинета, руководители обеих палат парламента, судьи Верховного суда, представители органов местного самоуправления, общественности.

"Я от всего сердца благодарен народу нашей страны за то, что он признал и поддерживал меня в качестве символа страны, – сказал Акихито. – Я был счастлив тому, что смог выполнять свои обязанности в качестве императора, испытывая глубокое доверие и любовь к нашему народу".

Император также выразил надежду на то, что в предстоящие годы Японию будут ожидать мир и процветание.

Выступивший на церемонии от имени граждан страны премьер-министр Синдзо Абэ выразил благодарность императору за то, что он всегда был рядом с народом и работал на благо нации.

"Император, согласно особому закону, сегодня отрекается от престола", – сказал в итоге Абэ.

Напомним, в августе 2016 года император Акихито выступил с обращением к народу, в котором заявил, что планирует оставить трон. Он считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

Всего от престола в Японии отрекалось более 60 императоров, последний раз – император Кокаку в 1817 году. Однако отречение Акихито – прецедент для новейшей японской истории, начало которой восходит к началу эры Мэйдзи в 1868 году.

В Японии отсутствовало современное законодательство, которое бы регулировало процесс отречения, и поэтому летом 2017 года японский парламент принял особый закон, который позволял Акихито отречься от престола.