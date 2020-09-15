Впервые за пять лет: сессию Харьковского горсовета перенесли

Сессию Харьковского городского совета, назначенную на 23 сентября, перенесли на неделю.

Об этом сообщила депутат горсовета Елена Горошко из фракции «Самопомощь» на своей странице в Фейсбук.

«Сессия городского совета Харькова переносится на неделю, с 23 сентября на 30 сентября», - написала она.

Также в комментарии под постом депутат опубликовала официальное письмо от 11 сентября 2020 за подписью секретаря Харьковского горсовета Александра Новака о переносе заседания сессии на 30 сентября.

Как отметил депутат горсовета Игорь Черняк на своей странице в соцсети, сессию горсовета за последние 5 лет переносят впервые.

Напомним, накануне пресс-служба Харьковского городского совета сообщила, что мэр Геннадий Кернес находится на больничном.