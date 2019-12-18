ВР приняла последнее решение по депутатской неприкосновенности

Верховная Рада на заседании в среду, 18 декабря, 291 голосом приняла законопроект № 2237, которым ограничивается депутатская неприкосновенность.

Согласно законопроекту, нардепы не будут нести юридическую ответственность не только за результаты голосования или высказывания в Раде и ее органах, но и при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление и клевету.

Уголовные нарушения, предположительно совершенные депутатами, будут расследовать НАБУ и ГБР.

Документ предусматривает, что генпрокурор согласовывает ходатайства о разрешении на задержание, арест или домашний арест, обыск, прослушку, в том числе проведение негласных следственных действий в отношении народных депутатов.

Соответствующие ходатайства будет рассматривать следственный судья, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования (кроме негласных/розыскных действий). В уголовных производствах, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда - судья этого органа.

При доработке ко второму чтению установили, что такие ходатайства рассматриваются при обязательном участии нардепа, которого должны заблаговременно уведомить (кроме ходатайства о негласных/следственных действиях или обыске). Проигнорировать отсутствие нардепа на судебном заседании можно только, если он не прибыл на судебное заседание без уважительной причины или не сообщил о причинах своего отсутствия.

Без разрешения следственного судьи на основании ходатайства, согласованного генпрокурором нардепа можно задержать только если его застали во время совершения или непосредственно после тяжкого или особо тяжкого преступления, связаного с насилием, или же повлекшего гибель человека.

В таком случае должностные лица или орган, которые задержали нардепа, сообщили ему о подозрении или применили меру пресечения, обязаны в течение суток уведомить об этом спикера Верховной Рады; если речь идет о главе ВРУ - нужно сообщить его первому заместителю.

Генпрокурора или исполняющего его обязанности уполномочили вносить данные о криминальном нарушении нардепа в Едином реестре досудебных расследований.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность, но соответствующие нормы еще остались в ряде законов.

4 октября Рада приняла закон об изменениях в процессуальном кодексе без поправок об отмене неприкосновенности депутатов.

В тот же день в Слуге народа пообещали внести отдельный законопроект, который уберет неприкосновенность депутатов из законодательства, и 7 октября он был внесен в парламент.