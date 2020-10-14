Врачебная тайна не позволяет медикам "Шарите" распространяться о состоянии здоровья Кернеса

14 октября 2020 г. 10:16
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В медицинской справке для родственников, выданной в немецкой клинике «Шарите», говорится, что Геннадий Кернес ежедневно делает успехи, и врачи ожидают его скорейшего выздоровления. Об этом сообщили в горсовете.

В клинике отметили, что обязаны хранить врачебную тайну, поэтому состояние здоровья Харьковского городского головы могут обсуждать только с семьей.

«Поэтому к стандартам «Шарите» относится отказ от публичных заявлений по поводу конкретных медицинских аспектов наших пациентов. Право на получение такой информации имеют исключительно ближайшие родственники», - отмечается в медицинском документе.

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