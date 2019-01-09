Все члены Синода Вселенского Патриархата подписали Томос для Украины

9 января в Стамбуле члены Синода Вселенского Патриархата подписали Томос об автокефалии Украинской церкви.

Об этом сообщает корреспондент ТСН и передает эксклюзивные фотографии с церемонии подписания.

Теперь документ окончательно оформлен. В течение нескольких дней он вернется в Украину.

Напомним, на Объединительном соборе 15 декабря присутствовали представители Вселенского патриархата, главы УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ, митрополита УПЦ Московского патриархата Симеон и Александр, президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий. В результате голосования была поддержана кандидатура митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата и наместника патриарха Филарета Епифания. После избрания Епифаний стал митрополитом Киевским и всея Украины. В свою очередь, митрополит УПЦ МП Онуфрий потерял свой статус. Сама же УПЦ МП по решению Верховной Рады была переименована в РПЦ. В завершение юридической процедуры отведено конкретное время.

После проведения собора в разных регионах Украины начались переходы приходов из УПЦ МП к ПЦУ. Наибольшее количество переходов в Винницкой области. Также есть переход прихода в Запорожской области, что является первым фактом на территории Левобережной Украины.

Изменения в религиозной жизни вызвали резкое недовольство не только среди клириков Московского патриархата в Украине, но и самой РПЦ. В частности, в письме к Варфоломею патриарх РПЦ Кирилл написал, что Объединительный собор стал "собранием раскольников под прикрытием имени Святой Константинопольской церкви". Глава РПЦ требует у Варфоломея отступиться от общения с "раскольниками" и отказаться от "политической авантюры их легализации". Речь идет, в частности о почетного патриарха Филарета, который до того возглавлял УПЦ КП и которого Москва считает "раскольником". Кроме того, ситуацию вокруг церковной жизни обсуждали на Совете безопасности РФ.

6 января произошло историческое событие - предстоятелю Православной церкви митрополиту Епифанию в Стамбуле вручили Томос.