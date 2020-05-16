Вслед за соцсетями Украина ввела санкции против МГУ, Эрмитажа и Пушкинского музея

16 мая 2020 г. 17:04
Источник: ZN.UA
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая, в котором вводятся санкции против некоторых российских культурных, образовательных и научных учреждений, а также общественных организации. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.

В частности, под санкциями оказались Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Московский государственный университет имени Ломоносова.  Кроме того, в список попали учреждения, которая располагаются в аннексированном Крыму.

Среди прочего, ограничения предполагают запрет на культурные обмены, научное сотрудничество, образовательные и спортивные контакты, развлекательные программы. Кроме того, аннулируются официальные визиты, заседания и переговоры по заключению договоров.

Полный список учреждений и организаций, которые попали под санкции, доступен по ссылке.

Ранее Зеленский продлил санкции против российских соцсетей. Ограничительные меры предусматривают блокировку социальных сетей "ВКонтакте", "Одноклассники", а также ресурсов "Яндекс" и "Мейл.ру" украинскими интернет-провайдерами.

 

 

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