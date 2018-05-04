ВСП отстранил харьковского судью от работы

04 мая 2018 г. 15:00
Источник: Українське право
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Судья Дзержинского районного суда города Харькова Сергей Лазюк отстранен от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Об этом сообщается на сайте ВРУ.

Докладчик - член Высшего совета правосудия Николай Гусак сообщил, что детективами Национального антикоррупционного бюро Украины осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Лазюка С.В. в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

В ходатайстве указывается, что детективами Национального антикоррупционного бюро Украины завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Лазюка С.В. в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Материалы этого уголовного производства 29 января 2018 были направлены в Чутовский районный суд Полтавской области.

Напомним, что решениями Высшего совета правосудия от 19 августа 2017 № 2473/0 / 15-17 и от 29 сентября 2017 № 3041/0 / 15-17 судью Дзержинского районного суда города Харькова Лазюка С.В. в рамках досудебного расследования в уголовном производстве дважды временно отстраняли от правосудия.

Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого  и  временно, до вступления в законную силу приговором суда или закрытия уголовного производства, отстранил судью Дзержинского районного суда города Харькова Лазюка Сергея Владимировича от осуществления правосудия в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

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