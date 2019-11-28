Вступил в силу новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе

С сегодняшнего дня, 28 ноября, вступает в силу новый порядок въезда и выезда лиц и перемещения товаров на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Данный порядок утвержден постановлением Кабинета министров, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как указано в новом порядке, въезд и выезд лиц, транспортных средств, а также перемещение товаров на временно оккупированных территориях и с таких территорий осуществляется через определенные контрольные пункты. Их количество и местонахождение определяются решением командующего Объединенными силами.

Для пересечения линии разграничения иностранцами и лицами без гражданства необходимо предъявить любой документ, определенный статьей 15 закона «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и иметь разрешение физическому лицу.

Граждане Украины в направлении временно оккупированной территории могут следовать при предъявлении паспорта гражданина Украины, загранпаспорта, а также временного удостоверения гражданина Украины на основании разрешения физическому лицу.

Также действуют определенные требования и в отношении несовершеннолетних украинцев.

Так, граждане Украины, которые не достигли 14-летнего возраста, направляются на оккупированные территории с паспортом гражданина Украины для выезда за границу или со свидетельством о рождении.

Граждане Украины в возрасте от 14 до 16 лет передвигаются с паспортом гражданина Украины или паспортом гражданина Украины для выезда за границу с соблюдением требований пунктов 3-6 правил, предусмотренных постановлением Кабмина от 27 января 1995 года № 57.

Разрешение на них выдается сопровождающему их лицу.

Стоит добавить, что нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается на ВОТ в сопровождении того законного представителя, с которым выезжал.

Кроме того, с целью обеспечения права граждан Украины на образование предоставлена ​​возможность въезда на ВОТ и выезда из нее гражданам Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающимся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории, без сопровождения законных представителей, проживающих на ВОТ - при наличии документа, подтверждающего обучение в учебном заведении на контролируемой территории Украины и на основании разрешения физическому лицу.

Вместе с тем следует отметить, что въезд на временно оккупированную территорию Украины граждан Украины, которые выехали с этой территории для оформления документов, осуществляется при предъявлении справки, выданной территориальным органом или подразделением ГМС.

Также необходимо обратить внимание, что при выезде из временно оккупированных территорий граждане Украины должны иметь разрешение физическому лицу и предъявить любой документ, подтверждающий гражданство Украины.

Кроме того, пересечение линии разграничения в направлении подконтрольной украинской власти местности гражданами Украины, которые не достигли 14-летнего возраста, происходит при предъявлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу или свидетельства о рождении, а гражданами Украины в возрасте от 14 до 16 лет - по паспорту гражданина Украины или паспорту гражданина Украины для выезда за границу в сопровождении законных представителей на основании выданного разрешения физическому лицу, которое сопровождает ребенка.

«Выехать из ВОТ возможно и по справке, подтверждающей предоставление документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, выданная территориальным органом или подразделением ГМС. Также граждане Украины, которые родились на ВОТ и не получили свидетельства о рождении украинского образца, выезжают с временно оккупированной территории вместе с сопровождающим лицом и по его паспортному документу и по документам, подтверждающим факт их рождения», - говорится в сообщении ГПСУ.

Госпогранслужба обращается ко всем гражданам с просьбой детально ознакомиться с условиями пересечения линии разграничения и при необходимости оформить для детей паспорта граждан Украины или загранпаспорта, чтобы при пересечении линии разграничения не возникало проблемных вопросов.