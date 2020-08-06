Вторая президентская каденция: в Польше состоялась инаугурация Анджея Дуды

В Польше состоялась инаугурация Анджея Дуды на вторую президентскую каденцию. Он уже принес присягу перед парламентом. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet. Многие оппозиционные депутаты проигнорировали принятия присяги. Из перечня приглашенных предыдущих президентов страны, присутствовал только Александр Квасневский. В своей речи Дуда заявил, что выборы проходили в очень сложных условиях и стали "большой победой польской демократии".

Основными вопросами для себя на следующие 5 лет президент назвал "семью, безопасность, рабочие места, инвестиции и достоинство", также пообещал защищать польский аграрный сектор.

Президент также отметил необходимость усиливать НАТО, углублять сотрудничество в рамках "инициативы трех морей".

Кроме того, новоизбранный президент напомнил о председательстве Польши в ОБСЕ в 2022 году и основной задачей для страны это поспособствовать восстановлению полного суверенитета Украины.

"Политические диспуты не исчезнут, потому что это часть жизни в демократической стране. Но возможно сделать больше для того, чтобы снизить их градус. Важно спорить с уважением и быть способным пожать руку оппоненту", - сказал Дуда, объясняя, почему после выборов инициировал встречу с Рафалом Тшасковским и пригласил на церемонию своих оппонентов.

Торжества инаугурации продолжаются. В течение дня состоятся торжественная служба в соборе Св. Иоанна Крестителя и принятия командования над Вооруженными силами на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве.

Напомним, во втором туре голосования Дуда получил незначительное преимущество над своим оппонентом Рафалом Тшасковским. Дуда собрал 51,03% голосов, а Тшасковский - 48,97%. 3 августа Верховный суд вынес постановление, признать выборы в Польше 2020 действительными.