Выборы-2020 мэра Харькова: большинство кандидатов подали документы в последний день регистрации. Что они планируют сделать на посту городского головы

И партии, и претенденты в мэры до последнего тянули с подачей документов в ТИК, и только вечером стало понятно, кто именно будет бороться за мандаты местных советов.

В облсовете это - одиннадцать партий, в горсовете больше - 17. А вот за кресло городского головы планируют побороться 15 претендентов.

Среди ожидаемых значимых и известных игроков, таких как Геннадий Кернес, Александр Фельдман, Алексей Кучер, Игорь Черняк и Олег Абрамичев, появились и персоны, которые до последнего не заявляли о своих намерениях - брат покойного губернатора Евгения Кушнарева Сергей и бывший мэр Михаил Добкин . Правда, последний уже заявил в СМИ, что снимет свою кандидатуру, когда Кернес вернется в Украину.

Официально кандидатами все они станут только после того, как комиссии их зарегистрируют. А для этого нужно 5 дней.

Но политологи и эксперты уже оценивают шансы участников гонки. Констатируют, что в Харькове местные выборы больше похожи на соревнования лиц, ведь мало кто говорит о конкретных планах действий и ограничиваются обещаниями. Некоторые и так как понимают, что участвуют для галочки.

Даниил Метельский, менеджер проекта «Сознательный выбор в органы местного самоуправления 2020 года»

Станом на сьогодні дуже багато кандидатів виставляють фиктивними, дуже багато кандидатів занимаються популізмом, й в інших регіонах ми можемо побачити, що в їх словах немає конкретики, люди йдуть заради слави та популярності, але не заради того, щоб робити певні зміни.

Юлия Биденко, политолог

За останні десять років Харків та харківська громада, так саме, як й політичні автори, ми перестали розмоляти про майбутнє, про стратегії й про проблеми, які можна вирішити. Ми богато говорили про зовнішні фактори, про те як складно було в 90 й сьогодні. У нас є певні інфрастуктурні об"єкти, я, нажаль, не бачу, яким може бути стратегічний розвиток Харкова.

Кандидатами участники гонки станут уже после официальной регистрации и до дня выборов, говорят эксперты, и было бы хорошо, если бы они ознакомили своих избирателей не только с лозунгами, но и с программами.