Выборы-2020 на Харьковщине: для охраны порядка во время избирательного процесса полиция планирует задействовать вертолеты

Проблемы с регистрацией и нарушение правил агитации чаще всего во время избирательной кампании регистрируют независимые наблюдатели.

В этом году агитационный процесс начался задолго до официального старта кампании.

Так, уже летом активисты регистрировали факты агитации на массовых мероприятиях органов местного самоуправления, немаркированную рекламу, признаки использования административного ресурса. Есть определенные споры и о регистрации.

Юрий Чумак, обмудсмен по Избирательному праву, ОО «Опора»

У місті Ізюмі одну із політичних партій не допустили до виборів, їх виборчий список не був зареєстрований, оскільки у них жінок було менше, ніж передбачено законодавством, тобто не була дотримана 40% гендерна квота. Вже понад 10 заяв до поліції написали, у більшості своїй вони стосувались ситуації, коли не дотримана вимога щодо ведення агітації. Це як правило, кандидати не зазначають свої вихідні дані на друкованій продукції.

Сейчас, говорят активисты, пока вопиющих случаев незаконной агитации или подкупа они еще не фиксировали. Но напоминают, что пока по закону подкупом считается любой подарок дороже 63 гривен.

Поэтому, даже если кандидат разыграл футбольный мяч с партийной символикой, они уже обратились в полицию.

Зато правоохранители открыли уже семь производств по фактам нарушения избирательного законодательства. В частности, речь идет о нарушении санитарных правил, подделке документов, которые подавались в комиссию, двух фактах препятствования работе комиссий и трех фактах хулиганства. Речь идет о нападениях на агитационные палатки и повреждении имущества разных политсил.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

По Купянскому району вже навіть вручена підозра, там порвали палатку та намагались побити

Планируется, что за 8 суток участки будут взяты под охрану, а в день голосования будут привлечены около 9000 правоохранителей - полицейские, курсанты, нацгвардейцы, спасатели.

Кроме дежурства на участках, будут сформированы группы оперативного реагирования, которые в любое время суток и в любую точку области должны прибыть за 20 минут. Планируется задействовать даже вертолеты.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьковской области

Нас цікавлять не лише дільниці, люди повинні відчувати себе безпечно у будь-який час доби, тому додатково виведемо 1192 правоохоронця. Причому будуть як піші наряди, так й групи реагування на автомобілях. Тут буде більше військовослужбовців Нацгвардії, але, повторюємо, й службовці Нацгвардії, й курсанти будуть нести службу с поліцейськими.

Кроме этого, в пограничной зоне полицейские в день голосования будут осуществлять патрулирование вместе с пограничниками.