Выборы мэра Харькова: появились новые претенденты

Как сообщалось, на пост харьковского городского головы на выборах депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских голов, которые состоятся 25 октября в Украине, будет баллотироваться харьковский предприниматель Ирина Денисова. Такое решение было принято на собрании Харьковской областной организации партии "За будущее" 22 сентября.

Ирина Денисова занимается предпринимательской деятельностью с 1993 года. Также она занимается и правозащитной деятельностью.

Также о своем намерении баллотироваться в мэры Харькова на предстоящих выборах заявил и Михаил Добкин. Как сообщил он на своем Telegram-канале, 23 сентября он подал документы на регистрацию кандидатом на пост мэра Харькова.

Он идет на выборы как самовыдвиженец.

Как заявила глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая, решение о регистрации будет на заседании в пятницу, 25 сентября.

Ранее действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса выдвинули в качестве претендента на пост главы Харьковского горсовета от партии "Блок Кернеса".

Соответствующее решение было принято единогласно во время заседания Харьковской городской организации партии. В нем принимал участие 21 делегат.

Также сообщалось о том, что в выборах мэра Харькова собирается участвовать харьковский бизнесмен, депутат Харьковского горсовета Тарас Ситенко. Он будет подавать документы в качестве самовыдвиженца.

Ранее стало известно, что пропрезидентскую силу, партию "Слуга народа", в битве за кресло мэра будет представлять действующий губернатор Алексей Кучер.

Также о своем намерении баллотироваться на пост мэра Харькова заявлял и Александр Фельдман. Об этом он рассказал в программе АТН "Отражение".

Также ранее в репортаже АТН свой прогноз о предстоящих выборах озвучили эксперты-политологи.