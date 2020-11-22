Выборы мэров в 11 городах Украины - кто лидирует: первые данные экзитполов

Поступили первые данные экзит-полов после того, как завершился избирательный процесс по выборам городских голов в 11 городах Украины

Во Львове лидирует действующий глава городского совета Андрей Садовой. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Liberty Report по заказу программы Свобода слова Савика Шустера.

По данным экзит-пола, действующий мэр Львова получает поддержку 62,8% избирателей, а его оппонента Олега Синютку поддержали 37,2%.

В Черкассах победу одерживает действующий мэр Анатолий Бондаренко от партии За майбутне (54,25%), Виктор Евпак получает 45,75% голосов.

В Днепре состоялся второй тур местных выборов, где выбирали главу города. Лидирует действующий мэр Борис Филатов. Об этом сообщает Социс.

По данным экзит-пола, действующий мэр Днепра Борис Филатов получил поддержку 78,75% избирателей, а его конкурент Загид Краснов - 18,25%.

Во втором туре выборов мэра Ровно 22 ноября побеждает Виктор Шакирзян (Ровно вместе). Его оппонент Александр Третьяк (Европейская Солидарность) получил 46,03% голосов.

Во втором туре выборов мэра Славянска побеждает действующий мэр Вадим Лях, который получил 58,8% голосов избирателей. Его оппонент, Павел Придворов, получил 41,2% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола компании Research & Branding Group.

В Николаеве прошел второй тур местных выборов. Там лидирует действующий глава города Александр Сенкевич. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола НикВести.

По результатам экзит-пола, за Сенкевича проголосовали 61,6% избирателей, а его конкурента Чайку поддержали 38,4% проголосовавших.

Ранее, 15 ноября, в семи украинских городах прошел второй тур местных выборов. Явка на них составила 24%. Кроме вышеупомянутых городов, мэров выбирали в Сумах, Одессе и Луцке.