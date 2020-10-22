Выборы на Харьковщине: политологи рассказали об особенностях предвыборной кампании

Один день на агитацию, далее - день тишины и день выборов.

В Харькове за голоса электората соревнуются кандидаты от 11 партий в областной совет, кандидаты от 16 партий в городскую и 14 кандидатов в мэры.

Избирательная гонка, говорят эксперты, в этом году не отличалась излишней грязью, разве что нападками в интернете. С другой стороны, наблюдатели и правоохранители отмечали использование админресурса - участие кандидатов в праздниках, организованных местным самоуправлением, подарки на конкурсах, нападения на агитпосты конкурентов.

Николай Зинченко, ОО "Опора"

По факту сама агитація почалася ще в липні місяці від богатьох, по факту продовжується зараз. Чорний піар, порушення у плані разміщення агитації, непрямі подкупи виборців, це зустрічається під час кожної кампанії, але системності ми не фіксували, вони були поодинокі.

Юлия Биденко, политолог "Избирательный Совет UA"

З кожною п"ятирічкою місцеві вибори еволюціонують, й навіть ці вибори, вони були більш спокійнішими, порівняно з минулими, й вже з`являються ті політичні сили та кандидати, які намагаються вести дискусію про те, що є повноваженнями місцевого самоврядування, що нам робити, громаді, з економічним розвітком, з екологічним розвітком, що нам робити з освітою й особливо - медициною. Й хоча кампанія була спокійнішою, в неї було меньше популізму, хоча все рівно багато.

При этом, говорят эксперты, большинство людей все равно голосуют не умом, а сердцем и ориентируются не на реальные программы кандидатов, а на свои собственные предпочтения. Поэтому представители политсил, в первую очередь, ориентировались на свой постоянный электорат, работали над его сплочением.

Тем более, что предварительно лидеры определились уже в начале гонки.

Юлия Биденко, политолог "Избирательный Совет UA"

Близько 40% людей говорять, що їм нравиться програма, меньше говорять, що їм подобається лідер, але більшість людей програми не читають, а політичні сили їх не розповсюджують.

Александра Щукина, движение "Честно"

Ми можемо бачити дуже богато старих облич у списках партій, змінились тільки назви, не всі кандидати та не всі партії врахували гендерні квоти, ми бачимо, що виборці не мають змоги якісно оцінити кандидатів, й навіть за якими правилами вони голосують.

По оценкам социологов, в выборах примет участие более 60% харьковчан, но эксперты говорят, что пандемия и сложность системы голосования может практически вдвое уменьшить предполагаемую явку.