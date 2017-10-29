Выборы на Харьковщине: за порядком следят более 200 правоохранителей

Сегодня на территории Дергачевского, Зачепиловского, Золочевского, Изюмского, Коломакского, Красноградского, Чугуевского районов проходят выборы в объединенных территориальных громадах.

Как рассказали в отделе коммуникациии ГУНП в Харьковской области, охрану безопасности и порядка во время избирательного процесса на 74 участках избирательных комиссий и семи территориальных избирательных комиссиях будут обеспечивают 162 работника полиции, 50 полицейских из соседних районов Харьковской области и резерв из числа 50 сотрудников полиции.

Ожидается, что в выборах возьмут участие более 62 тысяч граждан.