Выборы президента США: мировые лидеры поздравили Байдена с победой

Кандидата в президенты США Джо Байдена поздравили с победой президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Канады и многие другие.

Так, поздравил Байдена с победой на выборах премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он заявил, что с нетерпением ожидает решения «величайших мировых проблем» с новой администрацией. В заявлении Трюдо сказал, что он будет работать с Соединенными Штатами, чтобы «продвигать мир и интеграцию, экономическое процветание и действия по борьбе с изменением климата во всем мире». При этом Трюдо не упомянул нынешнего президента США Дональда Трампа, с которым у него часто были непростые отношения.

«От имени правительства Канады я поздравляю Джо Байдена и Камалу Харрис с их избранием следующим президентом и вице-президентом Соединенных Штатов Америки. Канада и Соединенные Штаты поддерживают необычные отношения, уникальные на мировой арене. Я с нетерпением жду возможности работать с избранным президентом Байденом, избранным вице-президентом Харрис, их администрацией и Конгрессом США, пока мы вместе решаем величайшие мировые проблемы», - сказал он.

«Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество с президентом Байденом. Наша трансатлантическая дружба незаменима, если мы хотим справиться с серьезными проблемами нашего времени», - так поздравила Байдена с победой канцлер Германии Ангелы Меркель.

Поздравление главы МИД Германии Хайко Мааса было таким:

«Мы рассчитываем на сотрудничество со следующей администрацией США. Мы хотим инвестировать в наше сотрудничество, для трансатлантического перезапуска и Нового курса».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также поздравил Байдена:

«Поздравляем Джо Байдена с избранием на пост президента США и Камалу Харрис с ее историческим достижением. США - наш самый важный союзник, и я рассчитываю на тесное сотрудничество в рамках наших общих приоритетов, от изменения климата до торговли и безопасности».

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб также направил свои поздравления, добавив, что, хотя некоторые процессы все еще продолжаются, было ясно, что Байден победил.

«Это была упорная борьба и @realDonaldTrump боролись». С нетерпением жду работы с новой администрацией - дружба между Великобританией и США всегда была силой добра в мире», - написал он в Твиттере.

Поздравление президента Франции Эманнуэля Макрона было таким:

«Американцы выбрали своего президента. Поздравляем @JoeBiden и @KamalaHarris! Нам предстоит многое сделать, чтобы преодолеть сегодняшние вызовы. Давайте работать вместе!"

Поздравил Байден с победой на выборах и премьер-министр Ирландии Мишель Мартин:

«Я горячо поздравляю Джо Байдена с избранием 46-м президентом Соединенных Штатов. Ирландия гордится избранием Джо Байдена, так же как мы гордимся всеми поколениями ирландских женщин и ирландских мужчин и их предков, чей труд и гений обогатили разнообразие, которое питает Америку».

«Джо Байден всегда был верным другом и сторонником Ирландии, в том числе ее процветания, стабильности и возможностей, которые стали возможными благодаря Соглашению Страстной пятницы, которому он обещал свою неизменную стойкую поддержку», - добавил он.

Поздравление премьер-министра Испании Педро Санчеса:

«Американский народ выбрал 46-го президента Соединенных Штатов. Поздравления @JoeBiden и @KamalaHarris. Желаем удачи и всего наилучшего. Мы надеемся на сотрудничество с вами для решения стоящих перед нами задач», - сказал он.

Поздравил Байдена и глава МИД Испании Аранчи Гонсалес Лайя.

«Рекордное участие граждан, сильные институты и избранный президент @JoeBiden с первой женщиной, которая когда-либо занимала должность вице-президента @KamalaHarris. Надеемся на совместную работу», - сказал он.

Поздравление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса было следующим:

«Поздравления избранному президенту США @JoeBiden. Джо Байден был настоящим другом Греции, и я уверен, что под его председательством отношения между нашими странами станут еще крепче», - отметил он.

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США накануне вечером. По их данным, Байден получил 273 голоса, что свидетельствует о его победе над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

В свою очередь, действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии.

Трамп подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа. Впоследствии он заявил о победе на выборах президента США по «законным» голосам.