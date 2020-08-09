Выборы в Беларуси 2020: как проходит голосование

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 числа. Голосование закончится сегодня в 20:00.

В предвыборную неделю по всей стране проходили многотысячные протесты. Действующего президента Беларуси Александра Лукашенко оппозиция обвиняет в преследовании оппонентов. Он, в свою очередь, заявляет о недопущении "майдана".

Накануне выборов в Беларуси под Минском задержали российских боевиков ЧВК Вагнера.

У Лукашенко и это связали с деятельностью оппозиции.

Экс-руководитель "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико и бывший глава "Парка высоких технологий" Валерий Цепкало хотели побороться с Лукашенко за право возглавлять страну. Но первый был арестован якобы из-за уклонения от уплаты налогов и получения взятки.

ЦИК отказался регистрировать и Бабарико, и Цепкало кандидатами в президенты Беларуси.

24 июля Цепкало, критиковавший президента Александра Лукашенко и собиравшийся участвовать в президентских выборах, покинул страну вместе с детьми, опасаясь ареста.

Итак, на президентский пост, помимо нынешнего главы государства Александра Лукашенко, претендуют Светлана Тихановская, жена политзаключенного Сергея Тихановского, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Сам Лукашенко уже явился на избирательный участок и проголосовал.

ЦИК Беларуси тем временем заявила о рекордной явке в дни досрочного голосования – почти 42%. Активнее всего голосовали в Гомельской области (54%), самая низкая явка зафиксирована в Минске - 33%