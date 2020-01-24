Выборы в Харькове: Кернес или «Слуга народа»?

Новый Избирательный кодекс уже вступил в силу, а значит, местные выборы осенью текущего года будут проходить уже по новым правилам.

Основным их отличием станет увеличение суммы залога, который партии и кандидаты в мэры должны будут заплатить за право вступить в борьбу за власть.

Алгоритм для ее расчета, к примеру, для кандидатов на пост городского головы следующий: 4 минимальные заработные платы на каждые 10 тысяч избирателей.

Таким образом, каждый претендент на пост мэра Харькова должен найти сумму в 1,9 миллиона гривен.

И она существенно ограничит право быть избранными для тех кандидатов, активистов или общественных деятелей, которые не заручились финансовой поддержкой крупных партий или олигархов. Даже если их программы интересны и более симпатичны избирателю.

Безусловно, одним из главных кандидатов на победу в Харькове остается действующий городской голова – Геннадий Кернес.

В конце прошлого года, несколько обжегшись во время выборов в парламент на привычном «доверии делам», он начал активно продвигать пока еще не известную, но перспективную партию «Блок Кернеса – Успешный Харьков».

Даже несмотря на то, что его позиция «крепкого хозяйственника» в последнее время несколько пошатнулась, что легко объясняется увеличнием коммунальных проблем в городе, Кернес сделает все, чтобы остаться в мэрском кресле на третий срок.

Впрочем, ряд политологов склонны называть Кернеса настоящим и прошлым Харькова, а вот будущее города они связывают с кандидатом от партии «Слуга народа». Беспрецедентная поддержка, которую оказали этой партии харьковчане на парламентских выборах, делает выдвиженца от нее безусловным фаворитом мэрских выборов.

По прогнозам экспертов кандидатами от партии власти могут стать или нынешний губернатор Харьковщины Алексей Кучер или народный депутат Украины Андрей Одарченко, который из всех харьковских нардепов демонстрирует самую внушительную динамику роста рейтинга узнаваемости.

Политологи это связывают с его активной работой в комитете Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Одарченко является еще и автором ряда законопроектов по актуальнейшим проблемам, например, по противодействию незаконному обороту наркотических средств.

Возможными кандидатами на пост мэра Харькова, по мнению экспертов, могут стать Александр Фельдман и Юлия Светличная. В этот перечень попал даже экс-нардеп Евгений Мураев.

Фельдман - один из наиболее влиятельных людей в Харькове.

Избирателям он известен, прежде всего, благодаря его меценатству. И он уже давно находится в конфликте с действующим городским головой, из-за земли ТЦ «Барабашово».

В СМИ уже появлялась информация о том, что Фельдман готов побороться за кресло мэра.

Светличную, и уж тем более Мураева вряд ли можно назвать фаворитами избирательной гонки, но отобрать проценты у кого-то из лидеров им вполне по силам.

В любом случае будущая избирательная кампания станет одной из самых непредсказуемых. И даст ответ на вопрос – получит ли продолжение электоральная история прошлого года и готовы ли харьковчане доверить руководство Первой столицей представителю «Слуги народа».