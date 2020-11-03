Выборы в США: Белый дом готовится к протестам

03 ноября 2020 г. 16:40
Источник: Укринформ
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Полиция Вашингтона переведена на режим повышенной готовности в связи с возможными беспорядками после президентских выборов в США. Об этом сообщает Daily Mail.

Все полицейские округа Колумбия следующие сутки будут находиться на службе. Кроме того, вокруг Белого дома ночью возведены дополнительные ограждения.

В границах периметра Белого дома также находятся 250 резервистов Национальной гвардии, которые в случае необходимости придут на помощь полиции.

Известно, что в центре Вашингтона различные заведения и учреждения продолжают закрывать щитами собственные окна.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила, что одобряет мирные протесты, но предупредила, чтобы они не перерастали в насилие.

Отметим, во вторник, 3 ноября, американские избиратели закончат отдавать свои голоса за кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. Кроме президента, американцы сегодня изберут вице-президента страны, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

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