 

Вышинскому изменили меру пресечения

28 августа 2019 г. 12:19
Источник: РБК-Украина
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Руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского выпустили из-под стражи. Такое решение принял суд сегодня, 28 августа.

В частности, Вышинскому изменили меру пресечения на личное обязательство.

"Постановить новое решение, которым удовлетворить ходатайство защитника и изменить обвиняемому Вышинскому меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство", - огласил постановление судья.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что первым шагом для "нормализации" отношений с Украиной могло бы стать освобождение Украиной главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

После этого Украина предложила Российской Федерации сделать взаимные шаги в освобождении заключенных и готова передать России главного редактора издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского одновременно с освобождением украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщалось ранее, Вышинского задержали в Киеве в мае прошлого года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

По информации пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, правоохранители раскрыли деятельность сети подконтрольных Российской Федерации медиаструктурах. Речь идет об агентстве "РИА Новости Украина". В частности, было установлено, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины.

 

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