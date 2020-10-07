Выводы по отравлению Навального Россия назвала "фантастической историей"

07 октября 2020 г. 10:11
Источник: Факты и комментарии
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В России пытаются опровергнуть выводы международных специалистов по поводу отравления Алексея Навального. После того, как Организация по запрещению химоружия нашла в биоматериалах Навального нейротоксин «Новичок» нового типа, МИД РФ пытается зародить недоверие к экспертам ОЗХО: якобы все они ангажированные и не могут считаться независимыми.

«Фантастическая, по сути, история… получила свое продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию», — говорится в заявлении российского МИДа.

Основная претензия Кремля к экспертам ОЗХО состоит в том, что якобы они не независимые, а связаны или даже выбраны Германией. Также РФ заявила о неких «закулисных манипуляциях основных действующих лиц этого спектакля», но в чем состояли подтасовки, не уточнила.

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