Взрыв у посольства США в Киеве переквалифицирован на "злостное хулиганство"

Взрыв возле посольства США в Киеве переквалифицирован с теракта на злостное хулиганство, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Предмет, который бросили на территорию посольства, не мог причинить никому вреда. В связи с этим принято решение об окончательной квалификации этого происшествия как злостное хулиганство", - цитирует департамент главу Нацполиции Сергея Князева.

По его словам, после дополнительного осмотра места взрыва полиция усматривает в инциденте признаки уголовного правонарушения по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Князев указал, что контроль за расследованием возложен на Главное следственное управление и департамент уголовного розыска Нацполиции.

В то же время в рамках этого дела Служба безопасности Украины отрабатывает версию о возможном совершении преступления с террористической целью.

Как сообщалось, в ночь на 8 июня в 00.05 в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о взрыве на территории посольства США. При осмотре выяснилось, что неизвестный бросил на территорию диппредставительства неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал.

Служба безопасности Украины, Национальная полиция и прокуратура Киева расследуют взрыв на территории посольства США по статье "теракт".

Между тем посольство США в Украине не считает взрыв терактом.

"В настоящее время мы не считаем этот инцидент террористическим актом. Посольство тесно сотрудничает с партнерами из местных правоохранительных органов в расследовании этого инцидента", - говорится в заявлении посольства, размещенном в "Фейсбук".

В то же время в диппредставительстве подтвердили, что на территории посольства произошел "инцидент с использованием небольшого зажигательного устройства" вскоре после полуночи.

"Это не причинило каких-либо повреждений собственности посольства. Никто из персонала не пострадал. Посольство работает в обычном режиме", - подчеркнули в посольстве.