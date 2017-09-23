Взрыв в Донецке: МВД Украины подтвердило покушение на "министра ДНР" Тимофеева

В субботу, 23 сентября, в Министерстве внутренних дел Украины подтвердили факт покушения на так называемого "министра доходов и сборов" так называемой "ДНР" Александра Тимофеева, сообщил советник министра МВД Шкиряк в Facebook.

По его словам, в результате взрывов пострадали 8 человек, и все они находятся в тяжелом состоянии. Сам Тимофеев находится в реанимации в критическом состоянии.

Он отметил, что Тимофеев проводил кулуарные переговоры с кураторами Кремля, относительно стремлений занять "трон" главаря террористов "ДНР" Захарченко.

Вероятно инцидент был попыткой ликвидации возможного конкурента со стороны верхушки этой преступной организации.

"То есть, со стороны самого Захарченко, который и приказал убить Тимофеева", - добавил Шкиряк.