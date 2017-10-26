Взрыв в Киеве квалифицирован как теракт

По факту взрыва в Соломенском районе Киева, в результате которого 4 человека ранены и 1 погиб, правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт".

Об этом сообщил первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко, передает Громадське.

Следствие будет проводить ГУ СБУ в г. Киеве. Процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура Киева.

По словам Кононенко, этот взрыв уже квалифицировали по статье 258 Уголовного кодекса Украины "теракт". Он добавил, что эта статья также охватывает и "покушение на жизнь".

Напомним, что взрыв на улице Мицкевича возле студии "Эспрессо" произошел 25 октября около 22:00. Среди пострадавших - собственно депутат Игорь Мосийчук, сотрудник полиции, сотрудник патрульно-постовой службы и женщина, которая шла мимо по улице.

Старший сержант полиции Руслан К., который был охранником Мосийчука, умер в карете "скорой" по дороге в больницу.

Мосийчук - один из близких соратников лидера Радикальной партии Олега Ляшко. В 2011-2014 годах отбывал наказание по делу "васильковских террористов", его и еще нескольких человек обвинили в подготовке подрыва памятника Ленину в Борисполе. В 2014 году был избран в Верховную Раду.

После начала боевых действий Мосийчук некоторое время входил в батальон "Азов". В то время у него возник заочный конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

6 декабря 2014 года Кадыров поручил правоохранительным органам и спецподразделениям Чеченской республики возбудить уголовное дело против народных депутатов Юрия Березы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука за поддержку “террористов, причастных к гибели в Грозном 14 сотрудников полиции“.

После этого Мосийчук публично расстрелял портрет главы Чечни Рамзана Кадырова и заявил, что "придет за ним в Грозный".

Кадыров в ответ заявил, что Мосийчук "всем надоел" и "его сами убьют, если мы не доберемся до него, а потом скажут, что это Кадыров сделал".