Взятка $6 млн: Злочевский ответил на обвинения

Экс-министр экологии правительства Азарова и президент Burisma Group Николай Злочевский отреагировал на заявления директора НАБУ Артема Сытника и руководителя САП Назара Холодницкого о причастности к взятке в 6 млн долларов. По его словам, ни он, ни другие сотрудники компании не имеют никакого отношения к озвученным событиям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Он также утверждает, что ни к кому не обращался с просьбами о совершении неправомерных действий и никоим образом не способствовал таким действиям; а также не имеет отношения к продемонстрированным средствам или каким-либо ожиданиям относительно подарков ко дню рождения. В Burisma Group добавили, что любое упоминание о компании и ее собственнике в этом деле расцениваются ими как провокация.

Напомним, вечером 12 июня детективы НАБУ задокументировали дачу взятки в размере 6 млн долларов главе САП. По факту рекордной взятки руководству НАБУ и САП уже задержали трех человек. В СМИ фигурирует информация, что среди задержанных - Николай Ильяшенко и Андрей Кича. В Burisma Holdings заявляют, что ни Ильяшенко, ни Кича не являются сотрудниками Burisma Group и не могли быть кем-либо уполномоченными на выполнение каких-то договоренностей.